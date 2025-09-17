アイ工務店はこのほど、2024年に京都大学・奈良女子大学と共同で実施した、外張り断熱工法を採用した耐震等級3相当・制震ダンパー付き木造住宅の耐震性能に関する研究成果を、九州大学伊都キャンパスで開催された日本建築学会で発表した。アイ工務店、最新耐震実験を実施外張り断熱工法は、高い断熱性能・気密性能を確保できるだけでなく、断熱材による押さえ効果や固定部材の補強効果が耐震性の向上にも寄与することが注目されて