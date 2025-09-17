2025年9月17日、大丸東京店（JR東京駅八重洲北口改札出てすぐ）に愛媛の特産品を扱う期間限定ショップ「愛媛百貨店POPUP STORE」がオープンした。【動画】期間限定オープン「愛媛百貨店」ポップアップストアを見るJタウンネット記者も初日に開催されたメディア向けのオープン取材会に参加。お店の様子をレポートする。「愛媛百貨店POPUP STORE」に並ぶのは、新橋にあるアンテナショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」（東京都港区）