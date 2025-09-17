◆東都大学野球秋季リーグ戦第１週第２日▽駒大６―４東洋大（１７日・Ｇタウン）東洋大は、ドラフト上位候補に挙がる最速１５５キロ右腕・島田舜也投手（４年＝木更津総合）が先発したが、６回途中５失点で降板。チームは駒大に連敗し、開幕カードの勝ち点を落とした。島田は、５回までに７安打を浴びて２点を失う苦しいピッチング。６回に１死一、三塁のピンチを招くと駒大の９番・武冨航佑遊撃手（２年＝向上）に右越え３ラ