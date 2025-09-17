◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が前夜の男子４００メートル準決勝で１９９１年の高野進（７位入賞）以来３４年ぶりの決勝進出を決めた中島佑気ジョセフ（富士通）に“嫉妬”する一幕があった。この日、中島の前夜の激走の映像が紹介されると「いや〜、なんかずるいな。全部、そろってるじゃないですか？」と話し出した織田。「カッコ