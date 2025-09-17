JR新潟駅南口近くで10代女性の顔を拳で殴るなど数時間に及ぶ暴行を加え、けがをさせた疑いで16歳の女子高校生が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、住居不定で新潟県内の高校に通う女子高校生（16）です。警察によりますと女子高校生は7月、JR新潟駅南口近くで、10代女性に対して顔を拳で複数回殴るなど、数時間にわたって暴行を加え、全治2週間の脳震とうや顔面打撲などのけがを負わせた疑いが持たれています。