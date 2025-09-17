50代で定年退職を迎える自衛官と人手不足の民間企業、双方のかけ橋となる企業説明会がきょう、山口市で開かれました。（17日）山口市で開かれた説明会にはまもなく退職を迎える自衛官＝41人と県内に事業所を置く56社が参加しました。（海上自衛官）「指揮官を補佐する立ち位置で指揮官のために何ができるんだろうと自分で考えて克服して…」民間企業では65歳までの「雇用確保」がことし4月から義務化されるなど定年延長が進んでい