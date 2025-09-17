◆イースタン・リーグ西武―巨人（１７日・ベルーナドーム）西武・小関竜也ファーム監督の愛娘でアーティストの小関舞が試合前の始球式に登場した。ホーム用ユニホームの背番号は「お父さんと同じものを背負いたい気持ちが強く」と父親と同じ７９番。この日のために家では父から投げ方を教わり、シャドーピッチングをこなしてきた。その成果を生かすべく、捕手を務めた父に向かって思い切り投げ込んだが、緊張のあまりボール