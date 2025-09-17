神奈川・鎌倉警察署で目撃されたのは、車内でうつむく男の姿。16歳の少年とともに危険運転致傷などの疑いで逮捕された渡辺慈英容疑者（20）です。16歳の少年は「仲間と車のレースをしていた」と供述。渡辺容疑者らは2025年5月、神奈川県内の一般道で100km/h以上ものスピードを出し、“レース”と称した暴走行為に及びました。さらにレース中に起こしたひき逃げの瞬間がドライブレコーダーに記録されていました。無免許の16歳の少年