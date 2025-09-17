ローソンは9月23日より、蒸溜所「ブルックラディ」の原酒を使用したハイボール缶「ラディハイボール 350ml」を全国の「ローソン」店舗にて発売。これを記念して、9月17日よりリポストキャンペーンを開催している。ローソン「ブルックラディ蒸留所のラディハイボール 350ml」「ラディハイボール 350ml」は、本場スコットランドのウイスキーの聖地、アイラ島にある人気の蒸溜所「ブルックラディ」の原酒を使用したハイボール。アイラ