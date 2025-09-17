◇セ・リーグ巨人ーヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人の岡本和真内野手（29）が、5回に頭部死球を受け、球場が騒然となる場面があった。3―2で迎えた5回に先頭の丸が安打で出塁。キャベッジが三振で1死になると、泉口が中前打で1死一、二塁とチャンス拡大した。ここで岡本が打席に入ったが、相手先発・奥川のすっぽ抜けた146キロ直球が岡本のヘルメットのつばのあたりを直撃。ヘルメットが吹き飛んだ。体勢を崩した