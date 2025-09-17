「ソフトバンク−西武」（１７日、みずほペイペイドーム）優勝マジック１１のソフトバンクが試合序盤から猛攻だ。三回で早くも「先発全員安打」を記録した。１点を先制された直後の二回、２死満塁から周東と柳町がいずれもストレートの四球を選んで連続押し出しで逆転に成功。その後も西武先発・武内の動揺につけこんで、牧原大の適時打、中村晃の２点適時三塁打、栗原の適時打で得点を重ねて、この回打者１１人の攻撃で一挙