元プロ野球選手で野球解説者の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で19日に公開された動画に出演。中日・中田翔の引退について語った。中田翔○中田翔の引退発表に思ったこと中田の引退についての心境を聞かれ、元木氏は「残念だね」とポツリ。「いずれ、(ユニフォームを)脱ぐ時期が来るんだけど、一緒にやってた仲間たちが引退っていうのは、本当に残念」とこぼした。また、スタッフから「この年齢くらいにな