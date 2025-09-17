バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『魔法戦隊マジレンジャー』より「マージフォン -MEMORIAL EDITION-」(16,500円)の予約受付を9月16日16時に開始する。『魔法戦隊マジレンジャー』より、5人のマジレンジャーが共通で使用する変身アイテムであるマージフォンをMEMORIAL EDITIONとして商品化する。マージフォンは、本編・映画に登場した50種以上の呪文を認識、対応した音声が発動する。テンキー操