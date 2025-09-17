栗山米菓は、SNS総フォロワー200万人超の人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーション商品「スンスンばかうけアソート」「スンスン瀬戸しおアソート」を、2025年9月22日より全国のスーパー・ドラッグストアにて数量限定発売する。栗山米菓、「パペットスンスン」と初コラボ「スンスンばかうけアソート」は、チーズ味とコーンポタージュ味の2種で内容量は20枚(チーズ味:2枚×5袋、コーンポタージュ味:2枚×5袋)、「ス