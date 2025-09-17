西鉄は17日、鉄道運賃の値上げを国土交通省に申請したと発表しました。認可されれば、2026年4月から初乗りが170円から180円に値上がりします。 西鉄は17日、太宰府線・甘木線を含む天神大牟田線と貝塚線の運賃について、2026年4月からの値上げを国交省に申請したと明らかにしました。認可されれば「初乗り運賃」が170円から180円に、天神～二日市は50円上がり420円に、天神～大牟田間は90円上がり1140円となります