１７日、国務院新聞（報道）弁公室が中央企業の質の高い発展をテーマに開いた「第１４次５カ年規画（２０２１〜２５年）の質の高い達成」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／張玉薇）【新華社北京9月17日】中国国務院新聞（報道）弁公室は17日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開いた。国務院国有資産監督管理委員会（国資委）の張玉卓（ちょう・ぎょくたく）主任、袁野（えん・