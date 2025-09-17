17日の「みんなのギモン」は活動に異変が起きているという「蚊」について、「蚊が秋に“大発生”するの？」。まずは、街の皆さんに今年の夏、蚊に刺されたか聞いてきました。◇子どもと公園に「きょう息子が刺されました。8月は逆に、あんまり刺されなかった気がします。本当に、ここ1週間ぐらいで急に出てきたかなという感じで、虫よけスプレーかけたりしてます」専門学生（10代）「（Q.この夏『蚊』に刺された？）自分は特