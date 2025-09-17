男性ダンス＆ボーカルグループ・ＥＸＩＬＥが１７日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザルーファ広場で、１１月に開幕する３年ぶり８度目のドームツアー「ＴＨＥＲＥＡＳＯＮ」のキックオフイベントを開催した。メンバー全員がそろってのショッピングモールでのイベント開催は、約２４年ぶり。ドーム級アーティストのショッピングモール降臨に大歓声が上がった。ファンと一番近い距離でツアーへ士気を高めるべく、イベントを開催。