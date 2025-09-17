「ヤクルト−巨人」（１７日、神宮球場）巨人・岸田が捕邪飛を好捕したと思われたが、ベンチ内での捕球でファウル判定となった。場面は三回無死。内山が打ち上げた飛球を追いかけ、最後はベンチに入りながらキャッチ。だが、すぐに球審はファウルのジェスチャーを行った。中継で解説を務めた真中満氏は「入ってから捕ったんですね。いいプレーですけどね。捕ってから入ればアウトなんですけどね。中入って捕ったらファウル