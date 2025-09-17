「大渦大賞・Ｇ１」（１７日、鳴門）痛快な一撃まくりで地元周年優出を射止めた。菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝は準優１２Ｒ、３カドからトップタイとなるコンマ０７のＳ。そこからグングンと伸びて加速すると内２艇を一気にのみ込んでまくり切った。まさに真骨頂ともいえる“まくり”での勝利に「仕上がっています」と声を弾ませた。「伸びに振っている分、出足は弱い。でも行き足から伸びはトップです」。自身の生