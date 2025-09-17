ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」は17日に4日間の予選を終え、18日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。シリーズ序盤は調整に苦しんでいた仲道大輔（25＝愛知・127期）が3日目からは3連勝。予選ラストの4日目8Rでは3コースから鮮やかな捲り差しで抜け出した。「（調整が）合ってきましたね。特訓や試運転で一人で乗っている分にはストライクゾーンの端くらいの感じなん