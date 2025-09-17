「大渦大賞・Ｇ１」（１７日、鳴門）連覇が懸かる河合佑樹（３８）＝静岡・１０２期・Ａ１＝が準優１０Ｒで３コースから２着。大会連続優出を決めた。「４日目から乗り心地が来ていたので１周１Ｍはいいターンができた」と振り返る。「直前の（ペラの）ひと叩きはいらなかったかな。完璧ではなかった」とバッチリではなかったことを口にしたが、大会連覇へ望みをつないだ形とした。初日は失敗したようだが「２日目からは問題