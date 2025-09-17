「広島−阪神」（１７日、マツダスタジアム）指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）のメンバー、山本杏奈（２７）が始球式を務めた。雨の影響で１時間以上も試合開始が遅れた一戦でマウンドへ。通常より急いで投球する状況ということもあってか、近本の背後を大きく通過する一球となった。捕手の坂倉が走ってボールを追いかけるほどの“大暴投”に、球場もどよめき。山本はマウンドで自