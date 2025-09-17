ボートレースを外した腹いせにレース場を「燃やす」と投稿か。40歳の男が書類送検されました。三重県警によりますと、山口県に住む40歳の男は今年5月、ボートレース津の問い合わせフォームに「今すぐレースやめないと燃やす」などと投稿し、職員に会場内の不要な点検などをさせた疑いが持たれています。男は架空の名前やメールアドレスを使い、ほかにも「今から火をつける