1人で気兼ねなく過ごせる旅には、静かな湯けむりと、美しい景色、おいしい食事が欠かせません。兵庫県の淡路島や瀬戸内海エリアには、心身を癒しながらゆったりとした時間を楽しめる温泉地が数多くあります。All About ニュース編集部では、2025年9月5日の期間、全国20〜70代の男女238人を対象に、「1人旅で行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたい「兵庫県（淡路島・瀬戸内海エリア）の温