今年に入ってから、中国の各地域・各機関は複雑で厳しい発展環境に直面しながら、より積極的かつ効果のあるマクロ政策を力強く実施している。8月のデータを見ると、各政策が内需の拡大、供給の最適化、循環の促進、原動力の増強に果たす積極的な役割が引き続き顕在化している。国務院新聞弁公室は15日、8月の国民経済運営状況に関する記者会見を行った。国家統計局の付凌暉（フー・リンフイ）報道官は「関連政策の実施効果が主に四