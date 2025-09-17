Photo: まついただゆき 最近はクラフトビールばかり飲んでいる。飲める量は知れているからこそ、どうせなら味わい深い一杯を楽しみたい。そんな自分にぴったりだったのが、オリオンビールの「しまめぐり」シリーズだ。 Photo: まついただゆき 名護工場の小規模設備「Co-Labo75」で仕込まれるクラフトビー