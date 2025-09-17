行方が分からなくなっていた旅系YouTuberのBappa Shotaさん。9月17日までに自身のYouTubeを更新し、安否を明らかにしました。【写真】Bappa Shota、YouTube投稿を更新「日本に一度帰国して欲しい」6月28日に動画『中国ウイグル自治区と強制収容所の実態がとんでもなかった』を公開して以来、目立った動きがなく安否を心配する声が上がっていたShotaさん。9月17日までにYouTubeの投稿を更新し、「みなさん。what’s up? お久しぶり