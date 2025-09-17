17日朝、大雨による浸水被害があった能代市で、午後にも再び大雨に見舞われた様子が投稿されました。撮影されたのは17日の午後2時20分ごろで、コンビニから出たところ激しく雨が降っていたということです。県内は大気の非常に不安定な状態が続いていて、この後も断続的に雨が降る見込みです。18日にかけて予想される1時間降水量は多い所で30ミリ、18日夕方までの24時間降水量は多い所で80ミリと予想されています。18日明け方にかけ