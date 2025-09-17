俳優の横浜流星がInstagramを更新し、29歳の誕生日を迎えたことを報告した。投稿では「昨日はバースデーイベント 幸せな時間でした」と感謝の思いを綴り、NHK帯がドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の現場で祝ってもらった様子も伝えている。 参考：吉沢亮×横浜流星、カンヌ映画祭での2ショット「2人ともいい顔してますね」 披露された写真には、撮影中の和装姿で特製のバースデー