畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）。9月16日（火）に放送された第1話は、陰キャ女子のさほ子（畑芽育）と国民的アイドル LiKE LEGENDの皇太（大橋和也）の運命的な出会いが描かれた。（文＝菜本かな）※本記事はネタバレを含みます。ご注意ください。【写真】胸キュンが止まらない！ドラマ『君がトクベツ』第1話を振り返り■ドラマ版の魅力とは？