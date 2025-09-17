◆ソフトバンク―西武（17日、みずほペイペイドーム）西武の渡部聖弥外野手（23）が2回に先制の10号ソロを放ち、球団では22年ぶり7人目の新人選手の2桁本塁打を達成した。渡部聖はモイネロの外角高めの149キロ直球を右翼ポール際に運んだ。「高めに浮いてきたところをしっかりと叩くことができました」とコメントした。球団の新人で2桁本塁打を放ったのは1950年の深見安博（22本）、52年の中西太（12本）、53年の豊田泰光