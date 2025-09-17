¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÅ¹°÷Ìò¤ò¹¥±éNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£·àÃæ¤ÇÀ©ºî¤¬¿Ê¤à¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë·Ý¿Í¡¦ÉÍÊÕ¥Ò¥é¥á¡ÊÉÍÌî¸¬ÂÀ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÉÍÌî¤Ï¸½ºß¡¢NHK¤ÇºÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾ï»Ò¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë°ì²È¤¬´Ö¼Ú¤ê¤¹¤ë»Å½Ð²°¡Ö¿¹ÅÄ