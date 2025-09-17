草吉に「あんぱんを焼いてほしい」と頼むが…NHK連続テレビ小説「あんぱん」の第25週「快傑アンパンマン」は18日、第124回が放送される。「怪傑アンパンマン」のミュージカル制作が進む中、のぶ（今田美桜）は草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げる。迎えた開演初日。客入りが悪く、謝るのぶに、嵩（北村匠海）はまだ諦めていないと言う。〈第124回あらすじ〉のぶは草吉にあんぱんを焼いてほしいと頭を下