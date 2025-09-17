昨年８月いっぱいでフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが１７日、公式インスタグラムに新規投稿。「最近はゆっくり過ごしてます」と近況を伝えた。庭園をのぞむ和室で、和菓子とお茶を前にピースした写真を添え、「緑に囲まれてデトックス！仕事を再開してから夏までずっとバタバタだったので、最近はゆっくり過ごしてます」と投稿。白い網目模様の肩ヒモ服を着て、メガネをかけたオフシ