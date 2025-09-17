「大渦大賞・Ｇ１」（１７日、鳴門）入海馨（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１＝が、思い切った攻めで自身４回目のＧ１優出をつかんだ。準優１１Ｒはインの浜野谷憲吾（東京）がややスタートで立ち遅れた隊形で２コースからジカまくりを決めて制した。「あの隊形ならまくるしかないと思って行った」と、会心のレースを振り返った。Ｇ１優出は自身が制した昨年８月の芦屋周年以来。「ＳＧも経験してまた頑張りたい気持ちが出てきた