DeNA・南場智子オーナー（63）が17日に都内で開催されたオーナー会議に出席し、三浦監督の去就について明言を避けた。就任5年目の指揮官の来季について問われると「まず、横浜のファンの皆様にホームでCSの試合を見ていただく。そのために全力を尽くしているところですので」と語るにとどめた。2位争い中のチームを指揮する手腕については「振り返るタイミングではない。とにかく今は全力で戦ってくれている。同じ気持ちで見てい