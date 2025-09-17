自社製品の製造に必要な金型を下請け業者に無償で保管させたとして、公正取引委員会は１７日、東証プライム上場の自転車部品会社「シマノ」（堺市）の下請法違反（利益提供要請の禁止）を認定し、業者側への保管費用の支払いなどを求める勧告を行った。発表によると、同社は遅くとも２０２３年１２月１日以降、全国の下請け業者１２１社に対し、１年以上発注しないにもかかわらず、自転車や釣り具の部品製造に必要な自社所有の