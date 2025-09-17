太平洋戦争末期、旧日本軍が開発した人間魚雷「回天（かいてん）」は、爆薬を積んで敵艦に体当たりしていたため「鉄の棺桶」とも呼ばれていました。 【写真を見る】人間魚雷の実物大模型／浦田さんが感じた戦争 熊本に住む元搭乗員が「海の特攻」の実態を語りました。 玉名市に住む浦田勝さんは、今年6月に100歳を迎えました。 浦田勝さん「100まで生きるなんて、思わなかった」 元気な姿を見せる浦田さんですが、今から80年