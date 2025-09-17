ドイツ・ベルリン市ミッテ区の公有地にある少女像＝7月（共同）【ベルリン共同】ドイツの首都ベルリン市ミッテ区は、従軍慰安婦の被害を象徴する少女像を10月7日までに区の公有地から撤去するよう韓国系市民団体「コリア協議会」に命じた。従わない場合は3千ユーロ（約50万円）の制裁金を科すと警告した。区が17日、共同通信の取材に明らかにした。少女像を巡っては、ミッテ区が代替地として約100メートル離れた私有地への移設