ソフトバンクは１７日、スカウティング活動の効率化と確度向上を目的として、イシャイア・ゴールドファーブ氏（４７）と業務委託契約を締結したことを発表した。大リーグ、ジャイアンツでは選手評価、アナリティクス部門の立ち上げ、選手育成業務、テクノロジー機器の導入などを担当したゴールドファーブ氏。ホークスでは自他球団選手の評価、チーム編成・選手育成業務のコンサルティングなどに携わっていく予定だ。この日は