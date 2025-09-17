◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）女子やり投げで２連覇を目指す、パリ五輪覇者の北口榛花（２７）＝ＪＡＬ＝がスタンドから観戦。リラックスした表情に、ネットも反応した。この日北口は関係者と男子やりなげ予選が行われる国立競技場を訪れ、７月初旬の日本選手権で日本歴代２位となる８７メートル１６をマークした崎山雄太（愛媛競技力本部）や、ディーン元気（ミズノ）ら代表選手に声援を送った。中継に映し出さ