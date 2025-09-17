西武・渡部聖弥外野手（２３）が１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で相手先発・モイネロから先制の１０号ソロを放った。球団の新人としては２００３年の後藤武敏以来、２２年ぶりの２桁本塁打となった。２回先頭の第１打席で渡部聖はモイネロの２球目、１４９キロ外角高めストレートにバットを上から被せるようにコンタクト。打球は大きな放物線を描きそのまま右翼スタンドへ飛び込んだ。区切りの１０号先制弾に