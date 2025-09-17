お笑いトリオ「３時のヒロイン」が１７日、都内でアニメ「キャッツ♡アイ」配信直前１・２話試写イベントに登壇した。ウォルト・ディズニー・ジャパンは、北条司氏原作の「キャッツ♡アイ」を完全新作アニメ化し、ディズニープラス「ＳＴＡＲ」で９月２６日から配信する。怪盗キャッツアイの３姉妹の格好で登場した３時のヒロイン、福田麻貴、ゆめっち、かなで。同作を見た福田は「こんな面白い設定だったんだと驚