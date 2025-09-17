じゃがいも2個で作る、人気の韓国料理「チヂミ」風の一品。青のりの風味が香る、あっさり味の副菜です。『じゃがいもの青のりチヂミ』のレシピ材料（2人分）じゃがいも……2個（約300g）天ぷら粉……大さじ2〈A〉青のり……大さじ1水……大さじ2塩……小さじ1/4サラダ油作り方（1）じゃがいもは皮をむき、スライサーでせん切りにする。ボールに入れ、天ぷら粉を全体にふって混ぜ、〈A〉を加えて全体になじむまで混ぜる。（2