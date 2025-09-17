が、17日から山形屋で始まりました。 鹿児島市の山形屋で17日から始まった「長崎物産展」。36回目となる今回、異国情緒溢れる会場には食品や工芸品など40社からおよそ1000点が販売されています。 行列ができていたのは、毎年人気の角煮まんじゅうです。鹿児島の醤油を使った限定角煮まんじゅうも今回、初登場しました。 対馬の本マグロ4種類を食べ比べできる弁当や、長崎の定番スイーツカステラも人気を集めていました。