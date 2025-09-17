九州・山口を管轄する在福岡アメリカ領事館に新しいトップが着任し、抱負を語りました。ことし7月付で、在福岡アメリカ領事館の首席領事に就任したのは、ヴァーサ・パーキンスさん（41）です。パーキンス首席領事は、2008年に経済分野専門官として国務省に入り、これまでバングラデシュやオランダなどで勤務してきました。17日の会見では、九州・山口の経済と商業を強化していきたいと抱負を述べました。■在福