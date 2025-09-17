秋田朝日放送 １７日朝早く秋田・能代市で１時間の雨の量が観測史上最大となる大雨となり、住宅が床上浸水するなどの被害がありました。 気象庁は、能代市付近で１７日午前４時４０分までの１時間におよそ１００ミリの猛烈な雨が降ったとみられるとして「記録的短時間大雨情報」を発表しました。アメダスの観測では能代市で１７日午前５時前までの１時間に観測史上最大となる９０．５ｍｍの雨が降りました。 能代市により