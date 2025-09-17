秋田朝日放送 各地で大雨災害が多発する中、秋田・八郎潟町で１７日、中学生や高校生が道路が冠水した時の避難を体験しました。 秋田県教育委員会がプールを浸水被害が起きた道路に見立てた避難訓練を行いました。五城目高校と八郎潟中学校の生徒４８人が五城目警察署や県警機動隊に指導してもらいながら道路が冠水した時の避難方法を確認しました。 深さが６０ｃｍほどになると膝上くらいまで水に浸かり歩くのが難