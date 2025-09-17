欧州株上げ幅縮小、仏ＣＡＣは下げに転じる 東京時間19:13現在 英ＦＴＳＥ100 9215.95（+20.29+0.22%） 独ＤＡＸ23344.68（+15.44+0.07%） 仏ＣＡＣ40 7816.30（-1.92-0.02%） スイスＳＭＩ 11981.02（-37.64-0.31%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:13現在 ダウ平均先物DEC 25月限46128.00（+9.00+0.02%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6667.50（0.0